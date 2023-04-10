ВС России уничтожили позиции львовской бригады ВСУ у Орехова на Запорожском направлении

Артиллерия Вооружённых сил России в ночь на 10 апреля поразила позиции львовской 65-й механизированной бригады ВСУ юго-западнее Орехова на Запорожском направлении.

Цели были поражены орудиями «Мста-С» и «Гиацинт-Б» калибра 152 мм, а также реактивной артиллерией. В результате подразделения ВСУ потеряли не менее шести танков, три БМП-1, а также четыре гражданских грузовика для перевозки снаряжения.

По информации RT, после удара артиллерии по территории Ореховского хлебокомбината, используемого ВСУ для хранения техники и боекомплекта, на место прибыли сотрудники СБУ и Главного управления разведки Украины. При этом у жителей близлежащих домов начали изымать телефоны, компьютеры и записи с камер видеонаблюдения.

К месту, где хранились боевая техника, боекомплект к танкам, БМП и противотанковые комплексы Javelin, продолжают прибывать автомобили скорой помощи.

Предположительно, под артиллерийский удар попали соседние жилые помещения, где размещались танковые экипажи 65-й механизированной бригады ВСУ и военнослужащие роты обеспечения.

По предварительной информации, число погибших оценивается в 70, ещё порядка 100 человек получили тяжёлые ранения.

Ранее Минобороны сообщало, что российская армия уничтожила возле подконтрольного украинским властям города Запорожье хранилище Вооружённых сил Украины, где находилось около 70 тыс. т топлива.

Также в оборонном ведомстве информировали, что были уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов украинской армии в районе населённых пунктов Орехово в Запорожской области и Угледар в Донецкой Народной Республике.