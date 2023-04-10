Верховная рада попросила страны — члены НАТО ускорить принятие Украины в альянс
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram-канале.
«Также просьба к парламентам стран — членов НАТО обратиться к своим правительствам с призывом содействовать принятию совместных с Киевом документов, приближающих членство Украины в альянсе, во время весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО в Люксембурге и во время саммита НАТО в Вильнюсе», — говорится в сообщении.
Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США, Германия и Венгрия выступили против предложений Польши и стран Балтии по вопросу вступления Украины в НАТО.