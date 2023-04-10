РИА Новости: удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу
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Об этом сообщил представитель силового ведомства России.
«В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями», — цитирует его РИА Новости.
Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.