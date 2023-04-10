РИА Новости: удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу

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Удар украинского беспилотника, упавшего у Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе.
РИА Новости: удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу
  • globallookpress.com
  • © Victor/XinHua

Об этом сообщил представитель силового ведомства России.

«В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.

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