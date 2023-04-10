РИА Новости: удар упавшего у ЗАЭС украинского дрона мог вызвать техногенную катастрофу

Удар украинского беспилотника, упавшего у Запорожской АЭС, мог привести к техногенной катастрофе.

Об этом сообщил представитель силового ведомства России.

«В случае удара БПЛА по объектам Запорожской атомной электростанции могла произойти авария, способная привести к техногенной катастрофе с крайне негативными последствиями», — цитирует его РИА Новости.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.