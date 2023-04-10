Зарегистрированная к Зеленскому петиция о демобилизации набрала нужное количество голосов

Петиция к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием о незамедлительной демобилизации набрала необходимые 25 тыс. голосов.

Как сообщает «Российская газета», петиция была опубликована 29 марта на официальном портале интернет-представительства главы государства.

Уточняется, что в данном документе говорится о демобилизации тех солдат, которых мобилизовали полтора года назад.

В соответствии с законом, после набора нужного количества голосов Зеленский должен отреагировать на петицию.

Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о возвращении Украине статуса ядерного государства.