Зарегистрированная к Зеленскому петиция о демобилизации набрала нужное количество голосов
- AP
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Как сообщает «Российская газета», петиция была опубликована 29 марта на официальном портале интернет-представительства главы государства.
Уточняется, что в данном документе говорится о демобилизации тех солдат, которых мобилизовали полтора года назад.
В соответствии с законом, после набора нужного количества голосов Зеленский должен отреагировать на петицию.
Ранее на сайте Зеленского появилась петиция о возвращении Украине статуса ядерного государства.