Российские военнослужащие с позывными Пряник и Марадона рассказали корреспонденту RT DE Ивану Полянскому о работе САУ «Гиацинт-С» в ходе СВО.

«Машина хорошая, надёжная, неприхотливая в обслуживании», — заявил Пряник.

Как отметил в свою очередь Марадона, в основном экипаж занимается контрбатарейной борьбой.

«Работаем контрбатарейной борьбой. Бывает, поднимают «птичку». Работаем и по личному составу противника, и по скоплению техники», — отметил он.

Марадона пояснил, что САУ «Гиацинт-С» может попасть в цель на 25 км с первого выстрела.

«В последнее время очень активная у нас идёт работа, очень сильно подавляем как скопление техники, как живую силу... по укрепрайонам работаем», — добавил он, отметив, что экипаж работает и по миномётным расчётам.

Ранее российский боец с позывным Карма рассказал, как решил отказаться от своей поездки в Индию, чтобы помочь товарищам в зоне СВО на Украине.