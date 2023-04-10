Российский боец с позывным Карма рассказал о своём решении участвовать в СВО

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Российский боец с позывным Карма рассказал, как решил отказаться от своей поездки в Индию, чтобы помочь товарищам в зоне СВО на Украине.

Когда в России началась частичная мобилизация, он вернулся с Гоа в Москву. Теперь он на Марьинском направлении.

«Прилетели в Индию — объявили мобилизацию. Интуитивно почувствовал в душе, что надо возвращаться... сел обратно в самолёт и через Дели улетел в Москву. В военкомат поехал, получил повестку, убыл по мобилизации сюда», — рассказал он.

До СВО Карма шесть лет служил в артиллерии на самоходных установках, с РСЗО не сталкивался, но обучился быстро — буквально за 15—20 минут.

«Мы видим сейчас, что делают [ВСУ]: обстреливают города, обстреливают госпитали, мирное население, детей, «лепестками» закидывают города. Зверства... За это каждый ответит», — объясняет свою позицию боец.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что посетил Артёмовск (Бахмут) и рассказал, что российские бойцы продолжают освобождать город.

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