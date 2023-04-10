Украинские войска обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка

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Украинские войска выпустили по Кировскому и Киевскому районам Донецка девять снарядов калибра 155 и 122 мм.
Украинские войска обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка
  • РИА Новости

Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: город Донецк (Киевский район) — выпущено пять снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Также было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм по Кировскому району города.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские террористы обстреляли город Пологи из реактивной системы залпового огня HIMARS.

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