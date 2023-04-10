Глава сухопутных войск Украины Сырский назвал сложной ситуацию в Артёмовске

Командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский заявил, что ситуация в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР сложная, но контролируемая.

Об этом пишет украинский ресурс Military Media Center.

«Бои (в районе Артёмовска. — RT) носят ожесточённый характер... Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил он.

По данным издания, Сырский побывал на Артёмовском направлении на наиболее «горячих участках фронта».

8 апреля сообщалось, что украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.

Боец Группы Вагнера отмечал, что их формирование постепенно продвигается от центра города к западным кварталам.