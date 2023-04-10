Глава сухопутных войск Украины Сырский назвал сложной ситуацию в Артёмовске
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Об этом пишет украинский ресурс Military Media Center.
«Бои (в районе Артёмовска. — RT) носят ожесточённый характер... Оборона продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая», — заявил он.
По данным издания, Сырский побывал на Артёмовском направлении на наиболее «горячих участках фронта».
8 апреля сообщалось, что украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска в Донецкой Народной Республике.
Боец Группы Вагнера отмечал, что их формирование постепенно продвигается от центра города к западным кварталам.