ТАСС: ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«Ночью артиллерийским огнём в районе Белозерки уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом», — заявил собеседник, добавив, что при этом погибли трое украинских боевиков, а пятеро получили ранения.
Также отмечается, что в районе Приозерного была поражена САУ «Гвоздика» с боекомплектом. В результате уничтожения САУ погибли пятеро украинских боевиков.
Ранее в МВД ДНР заявили, что российские силы уничтожают три-четыре украинских ДРГ в неделю.