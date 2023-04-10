ТАСС: ВС России уничтожили гаубицу «Мста-Б» и САУ «Гвоздика» ВСУ в Херсонской области

Вооружённые силы России уничтожили на правобережье Херсонской области украинские гаубицы «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«Ночью артиллерийским огнём в районе Белозерки уничтожена гаубица «Мста-Б» с боекомплектом», — заявил собеседник, добавив, что при этом погибли трое украинских боевиков, а пятеро получили ранения.

Также отмечается, что в районе Приозерного была поражена САУ «Гвоздика» с боекомплектом. В результате уничтожения САУ погибли пятеро украинских боевиков.

Ранее в МВД ДНР заявили, что российские силы уничтожают три-четыре украинских ДРГ в неделю.