МВД ДНР: российские силы уничтожают три-четыре украинских ДРГ в неделю
- РИА Новости
Об этом заявил глава МВД республики Алексей Дикий.
«Фактически в неделю три-четыре ДРГ мы уничтожаем полностью», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Дикий отметил активизацию деятельности ДРГ и растущее количество терактов.
По его словам, диверсонно-разведывательные группы занимаются разведкой боем.
Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ в ДНР.