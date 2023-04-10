МВД ДНР: российские силы уничтожают три-четыре украинских ДРГ в неделю

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Российские силы уничтожают три-четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в неделю в Донецкой Народной Республике.
МВД ДНР: российские силы уничтожают три-четыре украинских ДРГ в неделю
  • РИА Новости

Об этом заявил глава МВД республики Алексей Дикий.

«Фактически в неделю три-четыре ДРГ мы уничтожаем полностью», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Дикий отметил активизацию деятельности ДРГ и растущее количество терактов.

По его словам, диверсонно-разведывательные группы занимаются разведкой боем.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ в ДНР.

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