Российская авиация и системы «Солнцепёк» ударили по живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

«Обнаружены и уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ. Оперативно-тактической авиацией нанесены авиационные удары с применением фугасных авиационных бомб по пунктам временной дислокации и складу боеприпасов противника», — сказал он РИА Новости.

По словам Савчука, штурмовая авиация нанесла ракетные удары по огневым средствам и живой силе украинских войск.

Тяжёлыми огнемётными системами ТОС-1А «Солнцепёк» было нанесено огневое поражение термобарическими снарядами.

Кроме того, по словам собеседника агентства, российские военные обнаружили украинских диверсантов на Червоно-дибровском участке фронта.

«Расчётами ствольной и реактивной артиллерии группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение, противник понёс потери в живой силе и технике», — добавил Савчук.

Американский военный эксперт Крис Осборн ранее в своей статье для издания 19FortyFive заявил, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут удерживать территории без большого количества тяжёлой бронетехники.

Начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин заявил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.

Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова в Запорожской области объявил вознаграждение в 12 млн рублей за каждый исправный трофейный немецкий танк Leopard, американский Abrams или британский Challenger.