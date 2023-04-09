Военный эксперт Осборн усомнился в удержании ВСУ территорий без тяжёлой бронетехники

Американский военный эксперт Крис Осборн в своей статье для издания 19FortyFive заявил, что Вооружённые силы Украины вряд ли смогут удерживать территории без большого количества тяжёлой бронетехники.

При этом он отметил, что, несмотря на попытки американского военного ведомства нарастить поставки Киеву материально-технических средств для компенсации нехватки танков Abrams и БМП Bradley, этого недостаточно для того, чтобы ВСУ могли эффективно вести боевые действия.

Также Осборн заявил, что американским предприятиям потребуется как минимум несколько лет, чтобы наладить выпуск танков Abrams для ВСУ.

Ранее начальник Центра боевой подготовки ВС России Евгений Арифулин заявил, что в российской армии созданы специальные противотанковые группы, их задачей будет подавление поставленных на Украину западных танков.