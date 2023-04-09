Макгрегор: Артёмовск открывает для ВС России северное и западное направления для удара

Короткая ссылка
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контроль над Артёмовском (Бахмутом) позволит ВС России нанести удары в северном и западном направлении.
Макгрегор: Артёмовск открывает для ВС России северное и западное направления для удара
  • AP

«Как только земля подсохнет, Бахмут (Артёмовск. — RT) станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении», — отметил он.

По словам Макгрегора, город стал новым центром притяжения в этом смысле.

Он также отмечал, что группировке ВС Украины внутри города придётся сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения.

Как сообщает издание The New York Times, утечка секретных документов США свидетельствует, что в конце зимы украинское командование оценивало ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) как тяжёлую и планировало переброску туда элитных подразделений.

8 апреля сообщалось, что украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить