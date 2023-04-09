Макгрегор: Артёмовск открывает для ВС России северное и западное направления для удара
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«Как только земля подсохнет, Бахмут (Артёмовск. — RT) станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении», — отметил он.
По словам Макгрегора, город стал новым центром притяжения в этом смысле.
Он также отмечал, что группировке ВС Украины внутри города придётся сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения.
Как сообщает издание The New York Times, утечка секретных документов США свидетельствует, что в конце зимы украинское командование оценивало ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) как тяжёлую и планировало переброску туда элитных подразделений.
8 апреля сообщалось, что украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.