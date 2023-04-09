Макгрегор: Артёмовск открывает для ВС России северное и западное направления для удара

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что контроль над Артёмовском (Бахмутом) позволит ВС России нанести удары в северном и западном направлении.

«Как только земля подсохнет, Бахмут (Артёмовск. — RT) станет ключевой точкой, из которой россияне смогут наступать в северном и западном направлении», — отметил он.

По словам Макгрегора, город стал новым центром притяжения в этом смысле.

Он также отмечал, что группировке ВС Украины внутри города придётся сдаться в ближайшее время из-за отсутствия нормального снабжения.

Как сообщает издание The New York Times, утечка секретных документов США свидетельствует, что в конце зимы украинское командование оценивало ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) как тяжёлую и планировало переброску туда элитных подразделений.

8 апреля сообщалось, что украинские военные выбиты из укрепрайона на юго-западе Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике.