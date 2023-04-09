СЦКК ДНР: два человека пострадали при обстрелах Донецка
- РИА Новости
Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«По ул. Белозерской, 55а ранена женщина 1956 г. р.; по ул. Белозерской, 38 ранена женщина 1952 г. р. Населённый пункт Гольмовский: в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1953 г. р.», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
8 апреля мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 14 человек.
Кроме того, мирный житель погиб в результате нового обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных.