СЦКК ДНР: два человека пострадали при обстрелах Донецка

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Два человека получили ранения из-за обстрела Петровского района Донецка со стороны ВС Украины, ещё один подорвался на мине «Лепесток».
СЦКК ДНР: два человека пострадали при обстрелах Донецка
  • РИА Новости

Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«По ул. Белозерской, 55а ранена женщина 1956 г. р.; по ул. Белозерской, 38 ранена женщина 1952 г. р. Населённый пункт Гольмовский: в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1953 г. р.», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

8 апреля мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 14 человек.

Кроме того, мирный житель погиб в результате нового обстрела Ясиноватой в ДНР со стороны украинских военных.

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