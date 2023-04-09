Минобороны России впервые показало работу новейшей станции РЛС «Ниобий»

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Минобороны России опубликовало кадры действий расчётов перспективной радиолокационной станции (РЛС) «Ниобий» в ходе спецоперации.
Минобороны России впервые показало работу новейшей станции РЛС «Ниобий»
  • РИА Новости

«Станция сканирует небо в радиусе 50 км. Одновременно ведёт наблюдение за сотнями объектов, автоматически определяя их тип и государственную принадлежность», — сообщает ведомство.

Отмечается, что информация о потенциально опасных целях поступает в командный пункт и уже там принимается решение, какое подразделение ПВО будет сопровождать, а затем уничтожит цель.

11 марта российское Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы расчётов «кочующих миномётов» ЗВО.

Расчёты пользуются 120-мм миномётами, которые отличаются тем, что для стрельбы из них не требуется специальной подготовки позиций.

Кроме того, Минобороны опубликовало кадры боевой работы в зоне специальной военной операции расчётов 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» Западного военного округа, которые уничтожили ангар с принадлежащими украинской армии боеприпасами.

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