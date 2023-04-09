Экс-офицер ВС США Дэвис: ВСУ ждёт поражение даже в случае успешного наступления

Украина потерпит поражение даже в случае успеха наступления украинской армии, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

«В ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий», — пишет Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Он отметил, что по данным газеты The Washington Post, Украина лишилась большей части своей обученной армии, созданной до февраля 2022 года.

По его словам, мобилизационные резервы Украины находятся на грани истощения.

Ранее американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил, что Вооружённые силы Украины могут начать наступление в зоне боевых действий в ближайшие недели.