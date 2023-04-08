В Армении задержали обвиняемого в дезертирстве россиянина

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В Армении задержали россиянина, который разыскивается правоохранительными органами по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МВД.
В Армении задержали обвиняемого в дезертирстве россиянина
  • Gettyimages.ru
  • © Bob Krist

Отмечается, что задержанным является 23-летний гражданин России Юрий Т.

В МВД добавили, что информацию передали «инициатору розыска» и прокуратуре.

Ранее начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук заявила, что на белорусской территории был задержан житель Тульской области Алексей Москалёв, приговорённый российским судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России и сбежавший из-под домашнего ареста.

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