В Армении задержали обвиняемого в дезертирстве россиянина

В Армении задержали россиянина, который разыскивается правоохранительными органами по обвинению в дезертирстве. Об этом сообщили в пресс-службе армянского МВД.

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Отмечается, что задержанным является 23-летний гражданин России Юрий Т. В МВД добавили, что информацию передали «инициатору розыска» и прокуратуре. Ранее начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук заявила, что на белорусской территории был задержан житель Тульской области Алексей Москалёв, приговорённый российским судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России и сбежавший из-под домашнего ареста.