РИА Новости: Киев бросает на первую линию фронта под Кременной солдат теробороны

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Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны. Об этом заявил боец с позывным Зенит.
РИА Новости: Киев бросает на первую линию фронта под Кременной солдат теробороны
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«На первой линии у них в основном стоит территориальная оборона, то есть войска ВСУ они берегут», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, также на данном участке замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, но основную часть составляют именно солдаты теробороны.

Ранее солдат с позывным Зенит сообщил, что бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» захватили опорный пункт украинских военных на Кременском участке фронта в Донбассе.

Он уточнил, что цель была обнаружена с помощью квадрокоптера, после чего по пункту был нанесён артиллерийский удар.

Единственный выживший украинский военный сдался в плен, добавил Зенит.

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