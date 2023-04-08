РИА Новости: Киев бросает на первую линию фронта под Кременной солдат теробороны

Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны. Об этом заявил боец с позывным Зенит.

«На первой линии у них в основном стоит территориальная оборона, то есть войска ВСУ они берегут», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, также на данном участке замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, но основную часть составляют именно солдаты теробороны.

Ранее солдат с позывным Зенит сообщил, что бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» захватили опорный пункт украинских военных на Кременском участке фронта в Донбассе.

Он уточнил, что цель была обнаружена с помощью квадрокоптера, после чего по пункту был нанесён артиллерийский удар.

Единственный выживший украинский военный сдался в плен, добавил Зенит.