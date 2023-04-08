Погранслужба Украины: мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи святых и церковную утварь

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Мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи 80 святых и церковную утварь.
Погранслужба Украины: мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи святых и церковную утварь
  • Gettyimages.ru
  • © alex grabchilev / evgeniya bakanova

Об этом сообщила погранслужба Украины в своём Telegram-канале.

«Мощи 80 святых и церковную утварь пытались вывезти в Молдавию», — сказано в заявлении.

Уточняется, что все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник.

20 марта председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что украинские власти приняли решение о закрытии с 21 марта доступа в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых.

Митрополит уточнил, что решение принято украинским Министерством культуры и информационной политики.

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