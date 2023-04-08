Погранслужба Украины: мужчина пытался вывезти в Молдавию мощи святых и церковную утварь
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Об этом сообщила погранслужба Украины в своём Telegram-канале.
«Мощи 80 святых и церковную утварь пытались вывезти в Молдавию», — сказано в заявлении.
Уточняется, что все предметы по поручению друга пытался вывезти молдаванин в храм Покрова Пресвятой Богородицы якобы на праздник.
20 марта председатель Синодального информационно-просветительского отдела митрополит Нежинский и Прилукский Климент (Вечеря) заявил, что украинские власти приняли решение о закрытии с 21 марта доступа в пещеры Киево-Печерской лавры, где хранятся мощи святых.
Митрополит уточнил, что решение принято украинским Министерством культуры и информационной политики.