Глава крымского парламента назвал оптимальный способ урегулирования конфликта на Украине
- РИА Новости
Среди регионов Украины есть области, слишком глубоко вписанные в проект «несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства», отметил он.
Имеются и традиционно русские земли, подчеркнул политик.
«Юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира», — цитирует его РИА Новости.
По мнению парламентария, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должны быть под контролем России, но форма контроля может быть разной: от союзного государства до субъекта федерации.
Вместе с этим западные регионы Украины — не чужие для России, однако там нужно искоренить нацизм и предупредить его возрождение, считает политик.
Ранее Константинов выразил мнение, что Украина разлетится на осколки по итогам спецоперации.