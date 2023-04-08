Глава крымского парламента назвал оптимальный способ урегулирования конфликта на Украине

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Самый реалистичный вариант урегулирования конфликта на Украине заключается в том, что разные её регионы выберут свою политическую судьбу. Такое мнение выразил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
Глава крымского парламента назвал оптимальный способ урегулирования конфликта на Украине
  • РИА Новости

Среди регионов Украины есть области, слишком глубоко вписанные в проект «несостоявшегося, обанкротившегося украинского государства», отметил он.

Имеются и традиционно русские земли, подчеркнул политик.

«Юго-восток всегда тяготел к России и всегда являлся очень важной частью русского мира», — цитирует его РИА Новости.

По мнению парламентария, Одесская, Николаевская, Днепропетровская и Харьковская области должны быть под контролем России, но форма контроля может быть разной: от союзного государства до субъекта федерации.

Вместе с этим западные регионы Украины — не чужие для России, однако там нужно искоренить нацизм и предупредить его возрождение, считает политик.

Ранее Константинов выразил мнение, что Украина разлетится на осколки по итогам спецоперации.

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