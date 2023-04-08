Ульянов: Гросси придётся приложить дополнительные усилия в диалоге с Киевом по ЗАЭС

Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси придётся приложить дополнительные усилия, чтобы убедить Киев поддержать инициативу агентства по защите ЗАЭС.

Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается продолжения переговорного процесса по безопасности ЗАЭС, то гендиректору, видимо, придётся приложить дополнительные усилия для того, чтобы убедить украинскую сторону пересмотреть свою позицию и поддержать инициативу Гросси», — цитирует его ТАСС.

Ульянов отметил, что от Киева требуется подтвердить недопустимость обстрелов этого мирного ядерного объекта.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.