Ульянов: Гросси придётся приложить дополнительные усилия в диалоге с Киевом по ЗАЭС
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Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Что касается продолжения переговорного процесса по безопасности ЗАЭС, то гендиректору, видимо, придётся приложить дополнительные усилия для того, чтобы убедить украинскую сторону пересмотреть свою позицию и поддержать инициативу Гросси», — цитирует его ТАСС.
Ульянов отметил, что от Киева требуется подтвердить недопустимость обстрелов этого мирного ядерного объекта.
Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.