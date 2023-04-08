Ульянов: Гросси придётся приложить дополнительные усилия в диалоге с Киевом по ЗАЭС

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Генеральному директору Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси придётся приложить дополнительные усилия, чтобы убедить Киев поддержать инициативу агентства по защите ЗАЭС.
Ульянов: Гросси придётся приложить дополнительные усилия в диалоге с Киевом по ЗАЭС
  • AP

Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Что касается продолжения переговорного процесса по безопасности ЗАЭС, то гендиректору, видимо, придётся приложить дополнительные усилия для того, чтобы убедить украинскую сторону пересмотреть свою позицию и поддержать инициативу Гросси», — цитирует его ТАСС.

Ульянов отметил, что от Киева требуется подтвердить недопустимость обстрелов этого мирного ядерного объекта.

Ранее генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв в ходе встречи с Гросси обсудил ситуацию на Запорожской АЭС.

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