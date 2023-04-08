Times: 600 бойцов ВС Украины в октябре 2022 года предприняли неудачную попытку отбить ЗАЭС

Украинская группировка численностью более 600 военнослужащих принимала участие в неудачной операции по захвату Запорожской АЭС в октябре 2022 года.

РИА Новости

Об этом сообщила британская газета The Times. Отмечается, что украинские военные пытались высадиться на левый берег реки Днепр, для десанта были задействованы более 30 лодок. Военные были вооружены крупнокалиберными пулемётами, автоматическими гранатомётами MK-19 и противотанковыми ракетными комплексами. Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил вводить международные санкции за обстрелы Запорожской АЭС. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что коллектив Запорожской АЭС до конца следующего месяца расширится до 4,5 тыс. человек.