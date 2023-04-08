Минобороны России: спецслужбы Украины готовят фальшивые радиоперехваты о «химоружии»

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В Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что спецслужбам киевского режима поручили опубликовать фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия».

«Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия», — цитирует штаб ТАСС.

Уточняется, что вместе с этим спецслужбы должны сфабриковать наряды на получение особых боеприпасов для РСЗО «Град».

Ранее в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что киевский режим готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение ВС России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.

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