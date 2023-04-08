Минобороны России: спецслужбы Украины готовят фальшивые радиоперехваты о «химоружии»
«Для придания провокации большей правдоподобности спецслужбам Украины поручено подготовить и опубликовать в социальных сетях фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения российскими военнослужащими подготовки к применению «химического оружия», — цитирует штаб ТАСС.
Уточняется, что вместе с этим спецслужбы должны сфабриковать наряды на получение особых боеприпасов для РСЗО «Град».
Ранее в Межведомственном координационном штабе России по гуманитарному реагированию на Украине заявили, что киевский режим готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение ВС России артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами.