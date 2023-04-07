ВС России отразили попытку ракетного обстрела со стороны ВСУ в районе Сватова в ЛНР

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Бойцы группировки «Запад» Вооружённых сил России отразили попытку ракетного обстрела со стороны украинской армии в районе Сватова в Луганской Народной Республике.
ВС России отразили попытку ракетного обстрела со стороны ВСУ в районе Сватова в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом заявил начальник пресс-службы группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский. Его слова приводит ТАСС. 

«В результате слаженных действий расчётов ЗРК «Бук» под командованием начальника самоходной огневой установки старшего лейтенанта Эмиля Пахоменкова и С-300 под командованием начальника пусковой старшего лейтенанта Никиты Антоненкова все реактивные снаряды были уничтожены», — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что на Купянском направлении ВС России вскрыли и уничтожили три украинских ДРГ. 

По его словам, артиллеристы сорвали три попытки ротации украинских военных на передовых позициях в районе населённых пунктов Двуречная, Тимковка и Стельмаховка.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что мотострелки Южной группировки войск сбили дрон-камикадзе кустарного производства и уничтожили до десяти военнослужащих ВСУ в ДНР.

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