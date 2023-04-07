Посольство: задержанный в Белоруссии россиянин Москалёв остаётся в республике

Российский гражданин Алексей Москалёв, который был задержан белорусскими правоохранительными органами, находится на территории Белоруссии.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Белоруссии.

«Подтверждаем, что на территории Республики Беларусь задержан гражданин России Алексей Москалёв», — заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что в настоящее время Москалёв находится в следственном изоляторе города Жодино.

30 марта начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук заявила, что на белорусской территории был задержан житель Тульской области Алексей Москалёв, приговорённый российским судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России и сбежавший из-под домашнего ареста.