Посольство: задержанный в Белоруссии россиянин Москалёв остаётся в республике

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Российский гражданин Алексей Москалёв, который был задержан белорусскими правоохранительными органами, находится на территории Белоруссии. 
Посольство: задержанный в Белоруссии россиянин Москалёв остаётся в республике
  • AP

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу посольства России в Белоруссии.

«Подтверждаем, что на территории Республики Беларусь задержан гражданин России Алексей Москалёв», — заявили в диппредставительстве.

Отмечается, что в настоящее время Москалёв находится в следственном изоляторе города Жодино.

30 марта начальник управления информации и общественных связей МВД Белоруссии Наталья Сахарчук заявила, что на белорусской территории был задержан житель Тульской области Алексей Москалёв, приговорённый российским судом к двум годам колонии за дискредитацию ВС России и сбежавший из-под домашнего ареста.

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