Российская армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Водяного и Никольского
- РИА Новости
«Пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населённых пунктов Водяное и Никольское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что за сутки на данных направлениях было уничтожено до 35 украинских военных, две бронированные машины, два пикапа и две гаубицы.
Ранее группировка российских войск «Центр» сорвала попытку контратаки в районе Северска со стороны ВСУ и уничтожила более 80 военнослужащих противника.