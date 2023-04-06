Российская армия пресекла попытку ВСУ контратаковать в направлении Водяного и Никольского

Российская армия пресекла попытку украинских войск контратаковать по направлению населённых пунктов Водяное и Никольское.

«Пресечена попытка штурмовой группы противника контратаковать в направлении населённых пунктов Водяное и Никольское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

Отмечается, что за сутки на данных направлениях было уничтожено до 35 украинских военных, две бронированные машины, два пикапа и две гаубицы.

Ранее группировка российских войск «Центр» сорвала попытку контратаки в районе Северска со стороны ВСУ и уничтожила более 80 военнослужащих противника.