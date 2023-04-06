Мэр Львова Садовой заявил, что в городе завершилась история Московского патриархата

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Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что история канонической Украинской православной церкви в городе завершилась.
Мэр Львова Садовой заявил, что в городе завершилась история Московского патриархата
  • РИА Новости

«За эти два дня завершили историю Московского патриархата в нашем городе», — написал он в Telegram.

Садовый заявил, что во Львове снесли храм во имя равноапостольного князя Владимира, а помещение на Пекарской, которое принадлежало УПЦ, официально перешло в пользование Первого медобъединения.

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда ранее назвал снос храма Украинской православной церкви во Львове изощрённым уничтожением культуры и истории.

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