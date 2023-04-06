Пасечник сообщил о ранении четырёх мирных жителей при обстреле Рубежного в ЛНР

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Четыре человека пострадали в результате обстрела города Рубежное из HIMARS.
Пасечник сообщил о ранении четырёх мирных жителей при обстреле Рубежного в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«Под огнём украинских националистов вчера оказался город Рубежное. В результате ракетного обстрела погибли два человека и четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось о пострадавшей при обстреле Рубежного со стороны украинских войск супружеской паре.

По данным главы СК Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.

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