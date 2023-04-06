Пасечник сообщил о ранении четырёх мирных жителей при обстреле Рубежного в ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Под огнём украинских националистов вчера оказался город Рубежное. В результате ракетного обстрела погибли два человека и четыре мирных жителя получили ранения различной степени тяжести», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось о пострадавшей при обстреле Рубежного со стороны украинских войск супружеской паре.
По данным главы СК Александра Бастрыкина, более 120 тыс. жителей Донбасса признаны потерпевшими от преступных действий вооружённых формирований украинских националистов с 2014 года.