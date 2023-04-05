При обстреле Рубежного со стороны ВСУ пострадала супружеская пара, мужчина погиб

Короткая ссылка
В ЛНР сообщили о пострадавшей при обстреле Рубежного со стороны украинских войск супружеской паре.
При обстреле Рубежного со стороны ВСУ пострадала супружеская пара, мужчина погиб
  • AFP
  • © Gints Ivuskans /

В представительстве республики в СЦКК уточнили, что обстрел вёлся с применением РСЗО HIMARS — ВСУ выпустили две ракеты.

«Мужчина 1958 г. р. погиб, женщина получила ранения», — говорится в сообщении.

В ЛНР продолжаются боевые действия на разных направлениях.

При выполнении поставленных задач российские ВС используют многие виды оружия, в том числе зенитные ракетные комплексы. ЗРК «Тор-М» также известен как «охотник за ракетами». Можно сказать, что этот комплекс создан для выполнения особых задач.

Подробнее — в репортаже корреспондента RT Мохаммада Кассаба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить