В ЛНР сообщили о пострадавшей при обстреле Рубежного со стороны украинских войск супружеской паре.

В представительстве республики в СЦКК уточнили, что обстрел вёлся с применением РСЗО HIMARS — ВСУ выпустили две ракеты.

«Мужчина 1958 г. р. погиб, женщина получила ранения», — говорится в сообщении.

В ЛНР продолжаются боевые действия на разных направлениях.

При выполнении поставленных задач российские ВС используют многие виды оружия, в том числе зенитные ракетные комплексы. ЗРК «Тор-М» также известен как «охотник за ракетами». Можно сказать, что этот комплекс создан для выполнения особых задач.

Подробнее — в репортаже корреспондента RT Мохаммада Кассаба.