В Херсонской области один человек пострадал в результате обстрела ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в администрации округа.
«Украинские вооружённые формирования с правого берега Днепра нанесли по городу миномётный удар... Осколочные травмы спины получил житель дома 2006 года рождения», — говорится в сообщении.
Кроме того, разрушены крыша и окна в доме в Школьном переулке в Новой Каховке.
В марте в МВД Херсонской области сообщили о задержании информатора ВСУ, который передавал данные о дислокации российских военных и грозился «убивать русских».