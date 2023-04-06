В Херсонской области один человек пострадал в результате обстрела ВСУ

Мирный житель получил осколочные травмы спины в результате обстрела ВСУ Новокаховского городского округа Херсонской области.

Об этом сообщили в администрации округа.

«Украинские вооружённые формирования с правого берега Днепра нанесли по городу миномётный удар... Осколочные травмы спины получил житель дома 2006 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, разрушены крыша и окна в доме в Школьном переулке в Новой Каховке.

В марте в МВД Херсонской области сообщили о задержании информатора ВСУ, который передавал данные о дислокации российских военных и грозился «убивать русских».