В Херсонской области один человек пострадал в результате обстрела ВСУ

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Мирный житель получил осколочные травмы спины в результате обстрела ВСУ Новокаховского городского округа Херсонской области.
В Херсонской области один человек пострадал в результате обстрела ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в администрации округа.

«Украинские вооружённые формирования с правого берега Днепра нанесли по городу миномётный удар... Осколочные травмы спины получил житель дома 2006 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме того, разрушены крыша и окна в доме в Школьном переулке в Новой Каховке.

В марте в МВД Херсонской области сообщили о задержании информатора ВСУ, который передавал данные о дислокации российских военных и грозился «убивать русских».

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