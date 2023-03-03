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В Херсонской области задержали информатора ВСУ

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В МВД Херсонской области сообщили о задержании информатора ВСУ, который передавал данные о дислокации российских военных и грозился «убивать русских».
В Херсонской области задержали информатора ВСУ
  • РИА Новости

По данным ведомства, полицейские с коллегами из других ведомств заметили в сети активного пользователя соцсетей, который писал экстремистские комментарии и распространял видео с казнью российский солдат, угрожая совершать противоправные действия. Сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали мужчину, после чего выяснили, что он переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который обещал за это вознаграждение.

«В отделе полиции наводчик попросил прощения за своё поведение и высказывания... Как выяснили полицейские, обещанных денег за предоставленные координаты информатор не получил и артиллерийских ударов по ним не наносилось», — добавили в МВД региона.

Ведомство назначило проверку указанных фактов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в окрестностях Мариуполя бойцы Росгвардии проверили данные о возможном информаторе Вооружённых сил Украины.

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