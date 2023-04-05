Небензя: Киев забирает детей из семей, которые не эвакуируются на украинскую территорию

Украинские власти забирают детей из семей, которые отказываются эвакуироваться из зоны конфликта на территорию, контролируемую Киевом. Об этом заявил российский постпред России при ООН Василий Небензя.

Во время неформального заседания Совбеза дипломат отметил, что на подконтрольной киевскому режиму территории совершаются преступления против детей, пишет РИА Новости.

Распространённой практикой является отбор детей у родителей, которые не хотят выезжать из зоны, примыкающей к боевым действиям, в ожидании прихода российских солдат, которых они воспринимают в качестве освободителей.

4 апреля Министерство реинтеграции Украины объявило, что украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из 21 населённого пункта, расположенного на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Эвакуация проводится пятью специальными экипажами полиции.