Российский Т-72 уничтожил позицию ВСУ, откуда по нему нанесли удар из РПГ

Российский танк Т-72 в районе Кременной (ЛНР) снаряд за снарядом уничтожил укреплённый пункт ВСУ, откуда по нему нанесли удар из РПГ. Об этом корреспонденту RT Мураду Газдиеву рассказали бойцы добровольческого батальона «Урал».

Задачей российских бойцов было подавление вражеского огня.

«Украинские бойцы и наёмники, которых здесь предостаточно, поджидали российский танк. Не успел он подъехать, как в ствол попал снаряд из РПГ. Для этого бойца противника тот выстрел стал последним в жизни», — рассказывает Газдиев.

После этого экипаж Т-72 не дал украинским бойцам опомниться и несколькими выстрелами поразил позицию ВСУ.

На видео, опубликованном корреспондентом, видно, как снаряд попадает в блиндаж ВСУ, где в этот момент находятся украинские военные.

При этом существенных повреждений снаряд РПГ танку не нанёс.

«В тот момент яркая вспышка была. Термокожух, на стволе который имеется, просто разорвало», — сказал военкору российский боец.

Военкор RT Станислав Обищенко ранее рассказал, что российские военные продолжают наступать в лесах под Кременной, а десантники и морпехи ВС России взяли шесть опорных пунктов ВСУ, два из которых были сильно укреплены.