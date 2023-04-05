Российский Т-72 уничтожил позицию ВСУ, откуда по нему нанесли удар из РПГ

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Российский танк Т-72 в районе Кременной (ЛНР) снаряд за снарядом уничтожил укреплённый пункт ВСУ, откуда по нему нанесли удар из РПГ. Об этом корреспонденту RT Мураду Газдиеву рассказали бойцы добровольческого батальона «Урал».
Российский Т-72 уничтожил позицию ВСУ, откуда по нему нанесли удар из РПГ
  • РИА Новости

Задачей российских бойцов было подавление вражеского огня.

«Украинские бойцы и наёмники, которых здесь предостаточно, поджидали российский танк. Не успел он подъехать, как в ствол попал снаряд из РПГ. Для этого бойца противника тот выстрел стал последним в жизни», — рассказывает Газдиев.

После этого экипаж Т-72 не дал украинским бойцам опомниться и несколькими выстрелами поразил позицию ВСУ.

На видео, опубликованном корреспондентом, видно, как снаряд попадает в блиндаж ВСУ, где в этот момент находятся украинские военные.

При этом существенных повреждений снаряд РПГ танку не нанёс.

«В тот момент яркая вспышка была. Термокожух, на стволе который имеется, просто разорвало», — сказал военкору российский боец.

Военкор RT Станислав Обищенко ранее рассказал, что российские военные продолжают наступать в лесах под Кременной, а десантники и морпехи ВС России взяли шесть опорных пунктов ВСУ, два из которых были сильно укреплены.

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