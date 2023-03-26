Российские десантники и морпехи взяли шесть опорных пунктов ВСУ под Кременной
- РИА Новости
Бойцы сообщили, что десантники и морпехи ВС России взяли шесть опорных пунктов ВСУ, два из которых были сильно укреплены.
Раненым солдатам ВСУ оказывают помощь, а погибших хоронят, при этом украинские военные минируют тела своих убитых, поэтому некоторые из них пока остаются на поле боя, рассказали военные.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее сообщил, что к украинским десантникам на Сватовско-Кременском участке линии соприкосновения прибывает обучавшееся в НАТО пополнение.