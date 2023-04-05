Путин на встрече с Лукашенко рассказал, что слушал послание президента Белоруссии к народу

Российский президент Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Кремле рассказал, что слушал послание президента Белоруссии к народу и парламенту.

«Слушал ваше послание», — отметил Путин.

В свою очередь, Лукашенко напомнил, что его послание было долгим. Путин при этом подчеркнул, что самое главное из выступления он слышал.

«Ну сейчас пообсуждаем», — сказал президент России.

31 марта Лукашенко в ходе выступления с посланием белорусскому народу и Национальному собранию предложил объявить на Украине перемирие без права перемещения войск и оружия с обеих сторон.