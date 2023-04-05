Fakt: Зеленский прибыл в Польшу в железнодорожном вагоне, сравнимом с лимузином

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Польское издание Fakt пишет, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Польшу в роскошном железнодорожном вагоне, сравнимом с лимузином.
Fakt: Зеленский прибыл в Польшу в железнодорожном вагоне, сравнимом с лимузином
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

По данным издания, этот вагон внешне не отличается от других вагонов, однако внутри оформлен в золотых тонах.

В вагоне Зеленского есть «просторная спальня», ванная комната, которая отделана мозаикой, «богато оборудованная кухня», а также конференц-зал и удобные помещения для охраны. 

Газета пишет, что похожим вагоном пользовался американский лидер Джо Байден, когда посещал Киев в феврале 2023 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу с визитом.

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