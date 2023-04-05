Fakt: Зеленский прибыл в Польшу в железнодорожном вагоне, сравнимом с лимузином
- globallookpress.com
- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
По данным издания, этот вагон внешне не отличается от других вагонов, однако внутри оформлен в золотых тонах.
В вагоне Зеленского есть «просторная спальня», ванная комната, которая отделана мозаикой, «богато оборудованная кухня», а также конференц-зал и удобные помещения для охраны.
Газета пишет, что похожим вагоном пользовался американский лидер Джо Байден, когда посещал Киев в феврале 2023 года.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу с визитом.