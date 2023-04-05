Замглавы МИД Казахстана заявил, что страна не подписывала Римский статут МУС
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«На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям», — сказал он РИА Новости.
По словам Конуспаева, препятствий для работы с руководством России в связи с недавними решениями МУС нет.
«У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — добавил чиновник.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.
В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.