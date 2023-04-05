Замглавы МИД Казахстана заявил, что страна не подписывала Римский статут МУС

Казахстан не подписывал Римский статут Международного уголовного суда, соответственно, Астана не видит препятствий для визитов российского руководства, несмотря на решения МУС, заявил замминистра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев.

«На нас действие Римского статута не распространяется, поэтому нет... призывов к действиям», — сказал он РИА Новости.

По словам Конуспаева, препятствий для работы с руководством России в связи с недавними решениями МУС нет.

«У нас никаких ограничений для поездок нет. Если на высшем уровне будет принято соответствующее решение об организации визитов, то, естественно, мы будем продолжать работать», — добавил чиновник.

Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признаёт, 17 марта выдала ордер на «арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что никакие решения МУС для России не имеют значения, в том числе с правовой точки зрения.

В Кремле также заявили, что Москва не признаёт решения Международного уголовного суда.