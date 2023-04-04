БЕЛТА: Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Россию

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Белорусский президент Александр Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Россию.
БЕЛТА: Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Россию
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

В ходе визита Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее Путин в День единения народов России и Белоруссии заявил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве.

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