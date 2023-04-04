БЕЛТА: Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Россию
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Об этом сообщает БЕЛТА.
«Лукашенко 5—6 апреля совершит рабочий визит в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.
В ходе визита Лукашенко примет участие в заседании Высшего государственного совета Союзного государства и встретится с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее Путин в День единения народов России и Белоруссии заявил, что благодаря общим усилиям Союзное государство является локомотивом интеграции на евразийском пространстве.