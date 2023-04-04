РИА Новости: глава «Правого сектора» в Сумах и полковник СБУ создали сеть сбыта наркотиков

Глава отделения «Правого сектора»* в Сумах Сергей Супрун совместно со своим кумом, полковником облуправления СБУ Евгением Бубенщиковым организовали сеть сбыта наркотиков и предназначавшихся для фронта лекарств.

«По сведениям источников в Нацполиции Украины, Супрун... списывает наркотики из больничного фонда по месту своей основной деятельности — якобы для больных, нуждающихся в сильных препаратах», — заявил РИА Новости сотрудник российских структур.

По словам собеседника агентства, в дальнейшем глава отделения «Правого сектора» сбывает медикаменты частным клиентам, несмотря на то что уже давно находится в поле зрения Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

«Его прикрывает его кум, полковник Сумского УСБУ Евгений Бубенщиков — даёт ему защиту от правоохранительных органов», — добавил представитель российских структур.

Он отметил, что у упомянутых лиц есть отлаженная схема сбыта препаратов через медучреждение.

В марте пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что правоохранительные органы пресекли в Киеве деятельность крупнейшей за всю историю страны нарколаборатории психотропных веществ.

Отмечается, что организаторы наладили изготовление и сбыт психотропных веществ в особо крупных размерах на территории Украины и за рубежом. Задержаны три человека.

Ранее сообщалось, что на украинско-венгерской границе задержали 35-летнего гражданина Турции, пытавшегося в автомобиле провезти более 30 кг героина.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).