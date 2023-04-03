ТАСС: процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги начата

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Процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги начата, сообщил адвокат Антон Гашинский.
ТАСС: процедура передачи в Россию осуждённой в Белоруссии россиянки Сапеги начата
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«Конечно», — приводит ТАСС ответ Гашинского на соответствующий вопрос.

Он на стал комментировать вопрос о сроках передачи россиянки.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев сообщил, что российские дипломаты работают по делу Софьи Сапеги и ожидают встречи с ней.

В конце января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва продолжит внимательно отслеживать соблюдение прав осуждённой в Белоруссии Сапеги.

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