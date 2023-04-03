Боевики ВСУ с начала года выпустили по ЛНР более 100 снарядов из РСЗО HIMARS

Украинские террористы с начала года выпустили по территории ЛНР более 100 снарядов из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За три месяца с начала 2023 года... противник применял следующее вооружение: РСЗО HIMARS (112 ракет)», — говорится в сообщении в Telegram представительства.

Вместе с этим боевики выпустили по населённым пунктам ЛНР один снаряд из украинской РСЗО «Ольха», десять снарядов из РСЗО «Град» и более 80 артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм.

Жертвами обстрелов стали 32 человека, включая двух детей. Почти 100 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Росгвардии за месяц задержали 35 подозреваемых в пособнической деятельности украинских террористов в Луганской Народной Республике.