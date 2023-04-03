Сотрудники Росгвардии за месяц задержали 35 пособников боевиков ВСУ в ЛНР

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Военнослужащие Росгвардии за месяц задержали 35 подозреваемых в пособнической деятельности украинских террористов в Луганской Народной Республике.
Сотрудники Росгвардии за месяц задержали 35 пособников боевиков ВСУ в ЛНР
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«За месяц росгвардейцы задержали 35 подозреваемых в сборе информации в интересах СБУ и ВСУ», — говорится в заявлении.

Уточняется, что сведения пособников украинских террористов, которые были найдены в их мобильных устройствах, могли использоваться боевиками ВСУ для ракетного обстрела.

В Росгвардии добавили, что у задержанных пособников боевиков были обнаружены стрелковое оружие, патроны, электронные носители информации и крупные суммы денег.

Ранее военнослужащие Росгвардии уничтожили в Запорожской области группу ВСУ и артиллерийскую установку.

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