Сотрудники Росгвардии за месяц задержали 35 пособников боевиков ВСУ в ЛНР
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
«За месяц росгвардейцы задержали 35 подозреваемых в сборе информации в интересах СБУ и ВСУ», — говорится в заявлении.
Уточняется, что сведения пособников украинских террористов, которые были найдены в их мобильных устройствах, могли использоваться боевиками ВСУ для ракетного обстрела.
В Росгвардии добавили, что у задержанных пособников боевиков были обнаружены стрелковое оружие, патроны, электронные носители информации и крупные суммы денег.
Ранее военнослужащие Росгвардии уничтожили в Запорожской области группу ВСУ и артиллерийскую установку.