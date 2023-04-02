На Украине завод «Маяк» начал производить авиационные боеприпасы осколочного действия

Оборонный завод «Маяк» на Украине начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ.

Сообщение передаёт РИА Новости.

«Авиационные боеприпасы к БПАК (беспилотному авиационному комплексу осколочного действия. — RT): ОБП-23.1 весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 м», — сказано в материале.

Также говорится о ОБП-23.05 весом 0,5 кг, чей радиус зоны гарантированного поражения — 4,5 м.

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