На Украине завод «Маяк» начал производить авиационные боеприпасы осколочного действия

Короткая ссылка
Оборонный завод «Маяк» на Украине начал производить новые авиационные боеприпасы осколочного действия для ВСУ.
На Украине завод «Маяк» начал производить авиационные боеприпасы осколочного действия
  • AP
  • © Roman Chop

Сообщение передаёт РИА Новости.

«Авиационные боеприпасы к БПАК (беспилотному авиационному комплексу осколочного действия. — RT): ОБП-23.1 весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 м», — сказано в материале.

Также говорится о ОБП-23.05 весом 0,5 кг, чей радиус зоны гарантированного поражения — 4,5 м.

Ранее экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович обратил внимание на проблему отсутствия производства в стране миномётов, которые необходимы ВС Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить