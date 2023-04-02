Минобороны России: бойцам ВДВ вручили награды в зоне спецоперации

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Начальник штаба — первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Анатолий Концевой вручил государственные награды бойцам ВДВ, принимающим участие в спецоперации на Украине.
Минобороны России: бойцам ВДВ вручили награды в зоне спецоперации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Военнослужащим были вручены ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, «За отвагу», Суворова, Жукова и «За спасение погибавших», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Начальник штаба поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество и героизм.

Церемония награждения состоялась в боевой обстановке, на одном из направлений спецоперации.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» и другие награды российским военным в штабе объединённой группировки войск.

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