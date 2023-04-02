Глава Авдеевки заявил, что жители города прячут детей от принудительной эвакуации

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Начальник военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш заявил, что жители города укрывают своих детей от принудительной эвакуации.
Глава Авдеевки заявил, что жители города прячут детей от принудительной эвакуации
  • AFP
  • © Aleksey Filippov

«Это какой-то квест по поиску детей. Было пять детей, а потом ещё троих нашли. Они (родители) их прячут, чтобы их не вывозили, это верх безответственности», — приводит РИА Новости слова Барабаша в эфире телеканала «Рада».

По его словам, родители заявляют, что отправили детей к родственникам, но не дают их контактов.

Ранее сообщалось, что власти Киева решили принудительно эвакуировать детей из подконтрольного Украине Славянска.

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