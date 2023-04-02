Глава Авдеевки заявил, что жители города прячут детей от принудительной эвакуации
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«Это какой-то квест по поиску детей. Было пять детей, а потом ещё троих нашли. Они (родители) их прячут, чтобы их не вывозили, это верх безответственности», — приводит РИА Новости слова Барабаша в эфире телеканала «Рада».
По его словам, родители заявляют, что отправили детей к родственникам, но не дают их контактов.
Ранее сообщалось, что власти Киева решили принудительно эвакуировать детей из подконтрольного Украине Славянска.