Украинского президента Владимира Зеленского предупредили о том, что украинская армия рискует потерять контроль над территориями, на которых сейчас находятся ВСУ, после разгрома украинской группировки в Артёмовске (Бахмуте). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, ведущим программы является американский журналист Эндрю Наполитано.

«Президента Зеленского предупредили об этом, поэтому он так упорно сражается за Бахмут», — сказал Риттер.

По его оценкам, Зеленский понимает, что если ВСУ целиком утратят контроль над этим городом, то российские силы «очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс».

Риттер также отметил, что это даст России возможность продвинуться на Запорожском направлении.

Как заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинским военным, которые находятся в Артёмовске, вскоре придётся сложить оружие, потому что у них нет полноценного снабжения.