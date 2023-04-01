Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили, что ВСУ рискуют оставить Донбасс
- AP
Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, ведущим программы является американский журналист Эндрю Наполитано.
«Президента Зеленского предупредили об этом, поэтому он так упорно сражается за Бахмут», — сказал Риттер.
По его оценкам, Зеленский понимает, что если ВСУ целиком утратят контроль над этим городом, то российские силы «очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс».
Риттер также отметил, что это даст России возможность продвинуться на Запорожском направлении.
Как заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинским военным, которые находятся в Артёмовске, вскоре придётся сложить оружие, потому что у них нет полноценного снабжения.