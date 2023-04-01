Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили, что ВСУ рискуют оставить Донбасс

Короткая ссылка
Украинского президента Владимира Зеленского предупредили о том, что украинская армия рискует потерять контроль над территориями, на которых сейчас находятся ВСУ, после разгрома украинской группировки в Артёмовске (Бахмуте). Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик Риттер: Зеленского предупредили, что ВСУ рискуют оставить Донбасс
  • AP

Такое заявление он сделал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, ведущим программы является американский журналист Эндрю Наполитано.

«Президента Зеленского предупредили об этом, поэтому он так упорно сражается за Бахмут», — сказал Риттер.

По его оценкам, Зеленский понимает, что если ВСУ целиком утратят контроль над этим городом, то российские силы «очень быстро начнут наступать и займут весь Донбасс».

Риттер также отметил, что это даст России возможность продвинуться на Запорожском направлении.

Как заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, украинским военным, которые находятся в Артёмовске, вскоре придётся сложить оружие, потому что у них нет полноценного снабжения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить