Президент Украины Зеленский ввёл санкции против ФСБ, Совфеда и Минфина России

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Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, Совета Федерации и Министерства финансов России.
Президент Украины Зеленский ввёл санкции против ФСБ, Совфеда и Минфина России
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Об этом пишет ТАСС.

Санкции также вводятся против Главного управления специальных программ президента России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Главного центра специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России и Главного вычислительного центра Генштаба.

Кроме того, в санкционный список попали Главное управление глубоководных исследований российского Министерства обороны и Государственный лётно-испытательный центр Минобороны России им. В.П. Чкалова.

Другим указом Зеленский ввёл санкции против 33 российских граждан и 225 российских компаний.

Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения.

Кроме того, украинский президент ввёл санкции против жены и сына зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, а также председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.

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