Президент Украины Зеленский ввёл санкции против ФСБ, Совфеда и Минфина России

Украинский лидер Владимир Зеленский ввёл санкции сроком на десять лет против ФСБ, ФСО, Совета Федерации и Министерства финансов России.

Об этом пишет ТАСС.

Санкции также вводятся против Главного управления специальных программ президента России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Главного центра специальных технологий Главного управления Генерального штаба Вооружённых сил России и Главного вычислительного центра Генштаба.

Кроме того, в санкционный список попали Главное управление глубоководных исследований российского Министерства обороны и Государственный лётно-испытательный центр Минобороны России им. В.П. Чкалова.

Другим указом Зеленский ввёл санкции против 33 российских граждан и 225 российских компаний.

Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения.

Кроме того, украинский президент ввёл санкции против жены и сына зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, а также председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.