Зеленский ввёл санкции против жены и сына зампредседателя Совбеза России Медведева

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против жены и сына зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, а также председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова.

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В документе указаны Светлана Медведева и Илья Медведев. Кроме того, под санкции попал исполнительный директор «Северного потока» Маттиас Варниг и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Зеленский ввёл санкции против 33 российских граждан и 225 российских компаний. Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения. Украинский президент также ввёл санкции против бывшего главы завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.