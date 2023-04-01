Зеленский ввёл санкции против жены и сына зампредседателя Совбеза России Медведева
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В документе указаны Светлана Медведева и Илья Медведев.
Кроме того, под санкции попал исполнительный директор «Северного потока» Маттиас Варниг и председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков.
Зеленский ввёл санкции против 33 российских граждан и 225 российских компаний.
Они, в частности, предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций, аннулирование лицензий и другие ограничения.
Украинский президент также ввёл санкции против бывшего главы завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.