Наместник Киево-Печерской лавры прибыл на заседание суда в Киеве

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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел прибыл на заседание суда в Киеве по избранию ему меры пресечения после предъявления обвинений в «разжигании межрелигиозной розни».
Наместник Киево-Печерской лавры прибыл на заседание суда в Киеве
  • РИА Новости

Как сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», митрополит Павел «прибыл в Шевченковский районный суд».

Союз православных журналистов в своём Telegram-канале отмечает, что на территорию суда «никого не пускают, на месте дежурит полиция».

Каноническая Украинская православная церковь 1 апреля сообщила, что митрополита Павла (Лебедя) вызвали на допрос.

Изначально суд было решено перенести на 3 апреля, потому что митрополиту Павлу во время судебного заседания «стало плохо из-за повышенного сахара в крови», однако позднее суд переназначил заседание на субботу и решил принудительно привести его на заседание.

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