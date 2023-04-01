Украинский капеллан сообщил об уничтожении в ДНР осуждённого за пытки экс-бойца «Торнадо»

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Украинский капеллан Хаджимурад Путилин сообщил, что под Артёмовском (Бахмутом) уничтожен бывший боец карательного батальона «Торнадо» Даниил Ляшук, известный по позывному Моджахед, который в 2017 году был осуждён на десять лет за тяжкие преступления, в том числе за пытки жителей ЛНР.
Украинский капеллан сообщил об уничтожении в ДНР осуждённого за пытки экс-бойца «Торнадо»
  • РИА Новости

Об этом пишет украинское издание «СТРАНА.ua», которое также ссылается на экс-депутата Рады Андрея Лозового.

Издание напоминает, что Оболонский районный суд Киева в 2017-м  году вынес приговоры в отношении 12 бойцов «Торнадо», среди которых был Ляшук, однако позднее он вышел на свободу.

Как сообщал RT, Ляшук в 2014-м году приехал воевать в Донбасс в составе националистического батальона «Торнадо». В 2015 году командира «Торнадо» и ещё семерых бойцов, в числе которых был Ляшук, обвинили в создании преступной организации, похищении людей, незаконном лишении свободы, пытках и изнасилованиях мирных людей.

Из тюрьмы радикал вышел благодаря указу Владимира Зеленского, который освободил из колоний «ветеранов АТО».

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